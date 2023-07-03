Во Владимирской области газифицировали возрожденный храм. В селе Большепетровском Юрьев-Польского...

Во Владимирской области газифицировали возрожденный храм.В селе Большепетровском Юрьев-Польского района в храм с почти двухсотлетней историей пришло голубое топливо.Прежде Церковь Петра и Павла, возведённую ещё в 1836-м году, приходилось отапливать дровами. В само село, которое впервые упоминается в 14-м веке в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты, газ был проведён три года назад. Возрождение храма началось в 2008-м году, тогда там начали проводить богослужения после восьмидесятилетнего перерыва. Сейчас, благодаря газификации, отапливать церковь будет проще, дешевле и экологичнее.Протоиерей Борис (Моисаков), настоятель храма Петра и Павла с. Большепетровское Юрьев-Польского района:- Действительно, затрат уже гораздо меньше. Плюс ещё человеческий фактор, потому что человеку находится круглые сутки на протяжении отопительного сезона, жить и круглосуточно топить, это очень тяжело.Мария Алпатова, прихожанка:- Мы купили здесь дом. И так как люди церковные, очень хотелось, чтобы можно было ходить в этот храм и никуда не ездить.