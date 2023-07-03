Приговор может быть обжалован.

Во Владимирской области двух наркоплантаторов приговорили к длительным срокам заключения. Об этом рассказали в прокуратуре Владимирской области.В феврале 2020 года мужчины за деньги начали выращивать растения, содержащие наркотические вещества. В дальнейшем наркотики расфасовывались и продавались через закладки.В деревне Вышманово подельники вырастили 1100 кустов конопли. Срезав, измельчив и высушив траву, наркодилеры получили 4 кг марихуаны, которую спрятали в тайнике в Судогодском районе. Впоследствии злоумышленники произвели ещё 5,8 кг каннабиса, которые хранили с целью сбыта.Наркоплантацию накрыли полицейские, которые задержали фигурантов и конфисковали наркотики.Приговором суда мужчинам назначено 8 и 9 лет тюрьмы. Вердикт может быть обжалован.