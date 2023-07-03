Во Владимирской области можно сыграть в самый большой тетрис России. Спустя много лет эта игра...

Во Владимирской области можно сыграть в самый большой тетрис России.Спустя много лет эта игра вновь бьет рекорды продаж, а американцы даже сняли фильм о ее советском создателе. В следующем году всеми любимому тетрису исполняется 40 лет. А вот в самый большой тетрис в стране можно сыграть в Муроме. Где именно, расскажет Кристина Иванова.Вот они - звуки, от которых замирали сердца детей 80-х и 90-х. Компьютер Спектрум. Вместо монитора - черно-белый телевизор, в качестве дисков - аудиокассеты.Виктор Куприянов, основатель Кибер-музея (о. Муром):- Грузились они все практически вот с таких аудиокассет, на которых было около десяти игр. Одна игра грузилась от пяти до десяти минут. Это было не так просто еще загрузить: кассета могла испортиться, мог быть скачок напряжения. И нужно было все начинать заново.В кибер-музее Виктора Куприянова -десятки первых советских, мировых компьютеров и приставок. Все рабочие. Собраны со всей страны за много лет. Создатель музея коллекционирует все то, что в в свое время было прорывом в своей сфере, но очень скоро, на фоне быстро развивающихся в девяностые технологий, устарело. Однако не забыто. А кое-что даже успело поймать новую волну популярности.- Нужно на этом экране сосканировать куар-код... Нажимаем старт. И, собственно, через несколько секунд должна появиться игра. Появилась. У меня на экране стрелочки. И с помощью стрелочек я, собственно, управляю.Самый большой тетрис в России появился в Муроме этой зимой. Идея выиграла в конкурсе предложений по развитию туризма. Большой монитор расположился над входом в кибер-музей и стал местом притяжения для молодежи. По вечерам тут собираются целые команды - в приложении к тетрису ведется учет рекордов.- Я не знаю, есть ли она в книге рекордов Гиннесса как самая популярная игра. Но неофициально такое звание она точно имеет.В книгу рекордов Гиннесса тетрис занесен 9 раз. Как самая скачиваемая и портируемая компьютерная игра мира. Которая, кстати, в свое время сделала мировым хитом русскую песню "Коробейники".- Создатель игры - советский разработчик компьютерных программ Алексей Пажитнов. Годом появления тетриса считается 1984й. Тогда родилась идея. А когда игра попала на дискету - она начала стремительно распространятся сначала в Москве, а после - по всему Советскому Союзу. Путем банального копирования у друзей.Виктор Куприянов, основатель "Кибер-музея" (о.. Муром):- Ее было легко скачать, она была маленькая, доступная. И бесплатная. В то время авторские права никто не соблюдал. Сейчас, чтобы стать любителем игры, нужно сходить в магазин и купить ее. Примерно за две тысячи рублей. А то, может, и больше. Иметь приставку, стоимостью очень большой. А тогда ничего такого не было. У вас был дома компьютер, который вы, возможно, собрали самостоятельно. Скачали с помощью аудиокассеты игру в компьютер и поиграли.Тогда права на тетрис были у Вычислительного центра, в чьих стенах и был он изобретен. Игра - головоломка с геометрическими фигурами, которые необходимо уложить в строку - стремительно стала популярна и на западе. Процесс сопровождался скандалами, связанными с авторскими правами. Дополнительное напряжение создавала продолжающаяся "холодная война". О сложной истории тетриса американцы даже сняли фильм. Что, конечно, поспособствовало росту продаж портативных приставок с не до конца забытой игрой. Однако поклонники уверены, тетрис своей популярности и не терял. А давно стал частью отечественного культурного кода.- Я сыграл всего пять минут. И я до сих пор вижу падающие блоки во сне...- Можно играть в любом месте, в любое время.- Ну, и ностальгия такая по детству, наверно...- Ностальгия - это у взрослого поколения. А молодые просто время убивают.Видимо, скупка классических консолей "Брик Гейм" - еще и часть продолжающегося ретробума. В целом же, в мировом игровом сообществе тетрис действительно никогда не терял позиций. Ежегодно проводятся международные турниры. Захватывающие. Динамичные. Видео финалов набирают миллионы просмотров.Видео youtube канала Yuri The Professional:- У него уже 17 фигурок без палок. Он ждет палку уже 20 фигур! У него на 62 тысячи очков больше, поэтому если он сейчас проиграет, ему надо будет 80 тысяч очков набрать и только потом он может себя считать победителем.Виктор Куприянов, основатель "Кибер-музея" (о.. Муром):- Они, такое ощущение, что знают, какая фигура упадет и сразу ее кладут. Ну, а нас все попроще. На любительском уровне. У нас, кстати, проходил чемпионат по тетрису несколько лет назад здесь, в музее. Победила девушка из Нижегородской области. Девушка приехала и всех - и муромских, и владимирских, и нижегородских, - сделала.В интернете- множество статей с рекомендациями, КАК лучше вертеть-крутить фигуры. Но профи уверены, обмануть жесткого бога тетриса нельзя.Видео youtube канала "Николай Зеленов":- Дайте ему хоть что-нибудь!!!- L блок!- Он сможет поместить его в промежуток, но потом...- Но потом линия будет бесполезна...- Прямая линия.Выиграть в тетрис невозможно - только побить рекорд по количеству исчезнувших строк. Система просто бесконечно ускоряет темп. Сегодня приложения этой игры можно скачать в один клик. Любого вида - даже под классическую консоль 90-х. Правда, пользователи жалуются на всплывающую рекламу - "в наше время такого не было". Без спама приезжайте сыграть в Муром. В следующем году здесь планируют вновь провести Чемпионат по тетрису. В 24 году легендарной игре исполнится сорок.Кристина Иванова, Александр Голубев, Вести "Владимир".