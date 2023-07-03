Жук-вредитель относится к карантинной категории. Его обнаружили в древесине, которую заготавливает и продает одно из предприятий области. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку на

Жук-вредитель относится к карантинной категории. Его обнаружили в древесине, которую заготавливает и продает одно из предприятий области. Сотрудники Россельхознадзора провели проверку на деревообрабатывающем предприятии, после того, как заметили на древесине признаки поражения жуком. По итогам выяснилось – стволы действительно заражены, результаты подтвердили в лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Черный сосновый усач включен в перечень карантинных объектов РФ.