Им было 26 лет и 33 года.

Во Владимирской области похоронили двух бойцов, погибших в зоне СВО. Одному было 26 лет, второму - 33 года.В Гусь-Хрустальном 1 июля простились с рядовым, который служил в ВС РФ по контракту. Он родился в 1996 году. Других подробностей жизни военного администрация Гусь-Хрустального не сообщает. Мужчина добровольно отправился на спецоперацию. Убит 17 июня. Солдат посмертно награждён Орденом Мужества. Панихида состоялась на городском кладбище Гусь-Хрустального.В Муроме простились со старшим сержантом. Он родился в 1989 году. Окончил местную школу №1, а в 2008 году получил диплом Муромского техникума радиоэлектронного приборостроения по специальности «Техник-технолог». Отслужил «срочку» в Северной столице. Работал на Муроммашзаводе, а позднее подписал контракт с Минобороны. Погиб в конце мая. Похоронен на кладбище Якиманской слободы.Власти выражают соболезнования родным и близким погибшего.