Во Владимирской области прокурором Гороховецкого района в отношении должностного лица сельской...

Во Владимирской области прокурором Гороховецкого района в отношении должностного лица сельской администрации возбуждено дело о правонарушении.Выяснилось, что ещё в марте текущего (2023) года в администрацию Куприяновского сельского поселения было отправлено обращение местного жителя по вопросу ненадлежащей очистки автомобильной дороги (общего пользования). Увы, ответа не последовало.В нарушение установленных требований, на момент проверки прокурором (1 июня 2023 года) реакции на обращение заявителю так и не последовало, попросту — письмо было проигнорировано.По указанному факту в отношении заместителя главы муниципального образования Куприяновское возбуждено дело об административном правонарушении («нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).Аналогичные факты несоблюдения законодательства о рассмотрении обращений были обнаружены и в администрациях Гороховецкого района - Денисовского сельского поселения.«В адрес глав муниципальных образований внесены представления с требованием о недопущении подобных нарушений впредь», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com