Во Владимирской области прокурором Гороховецкого района в отношении должностного лица сельской...
Во Владимирской области прокурором Гороховецкого района в отношении должностного лица сельской администрации возбуждено дело о правонарушении.
Выяснилось, что ещё в марте текущего (2023) года в администрацию Куприяновского сельского поселения было отправлено обращение местного жителя по вопросу ненадлежащей очистки автомобильной дороги (общего пользования). Увы, ответа не последовало.
В нарушение установленных требований, на момент проверки прокурором (1 июня 2023 года) реакции на обращение заявителю так и не последовало, попросту — письмо было проигнорировано.
По указанному факту в отношении заместителя главы муниципального образования Куприяновское возбуждено дело об административном правонарушении («нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»).
Аналогичные факты несоблюдения законодательства о рассмотрении обращений были обнаружены и в администрациях Гороховецкого района - Денисовского сельского поселения.
«В адрес глав муниципальных образований внесены представления с требованием о недопущении подобных нарушений впредь», сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
Фото: pxfuel.com