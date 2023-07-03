Во Владимирской области работнице без договора платили зарплату ниже минимальной. Муромской...

Во Владимирской области работнице без договора платили зарплату ниже минимальной.Муромской городской прокуратурой установлено, что в одном из магазинов женщина должности продавца работала без трудового договора с марта этого года. Заработная плата за апрель 2023 года была выплачена в размере, меньшем минимального, установленного требованиями федерального законодательства, сообщила облпрокуратура.В отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях, назначено наказание в виде штрафов.Кроме того, с работником заключен трудовой договор, женщине выплачена недостающая часть заработной платы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: https://www.pxfuel.com