Во Владимирской области работнице без договора платили зарплату ниже минимальной.
Муромской...
Во Владимирской области работнице без договора платили зарплату ниже минимальной.
Муромской городской прокуратурой установлено, что в одном из магазинов женщина должности продавца работала без трудового договора с марта этого года. Заработная плата за апрель 2023 года была выплачена в размере, меньшем минимального, установленного требованиями федерального законодательства, сообщила облпрокуратура.
В отношении работодателя возбуждены дела об административных правонарушениях, назначено наказание в виде штрафов.
Кроме того, с работником заключен трудовой договор, женщине выплачена недостающая часть заработной платы, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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