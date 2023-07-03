Житель Владимира пропал 2 июля. Вторые сутки о его местонахождении ничего неизвестно.

Во Владимирской области разыскивают пропавшего 50-летнего Андрея Федосова. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Житель Владимира пропал 2 июля. Вторые сутки о его местонахождении ничего неизвестно. Он нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, худой, волосы тёмно-русые, глаза светло-голубые. Был одет в синюю жилетку, чёрную кожаную куртку, красную толстовку, чёрные джинсы и красные кроссовки. С собой у владимирца был рюкзак и гитара в чехле.Всех, кто обладает какой-либо информацией о судьбе мужчины, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.