Во Владимирскую область поступило 2300 доз вакцины.

Во Владимирскую область 2300 доз вакцины от менингита. Запущенная болезнь может привести к летальному исходу.Как рассказали в пресс-службе минздрава, в 2022 году область попала в список регионов с показателями, превышающими среднероссийский уровень заболеваемости менингококковой инфекцией. Он составил 0.67 на 100000 населения (+200% к 2021 году).Менингококк поражает слизистую носоглотки. Чаще всего болеют дети до 5 лет, но группа риска включает в себя все возрастные категории. В зависимости от тяжести течения болезни лечение может обойтись в крупную сумму - от 535 тысяч до 22 млн рублей. Самый эффективный способ не заболеть - иммунизация. Именно для этого в регион завезли препарат «Менактра».Чтобы привиться необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства или в минздрав: 8 (4922) 77-85-74.Напомним, что в 2022 году в 33-ем регионе показатель заболеваемости менингитом стал одним из рекордных и составлял 0,67 на 100 тысяч жителей.