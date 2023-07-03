Мероприятие прошло в Доброграде.

Во Владимирской области в минувшие выходные состоялся турнир по гольфу. Мероприятие прошло в Доброграде.«Участниками события стали знаменитые спортсмены. Мероприятие посетила трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева, двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, многократные чемпионки мира и призеры Олимпийских игр по художественной гимнастике Ангелина Шкатова, Яна Батыршина», — рассказали организаторы.Участие в соревнованиях приняли коллективы из столицы, Московской, Свердловской и Владимирской областей. Первое место заняла команда, в состав которой вошли Максим Шокун, Евгений Ковтун и Ольга Матешина. Сольную победу одержал Роман Завьялов (54 очка). В парах лучшими стали Ольга Матешина и Евгений Ковтун, Валерий и Елена Гавриловы (69).