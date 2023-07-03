Во Владимирской области стартовал совместный проект МГУ и Роскосмоса. Ракетное лето в Камешковском...

Во Владимирской области стартовал совместный проект МГУ и Роскосмоса.Ракетное лето в Камешковском районе. На аэродроме Каменово стартовали соревнования Воздушно-инженерной школы. Это совместный проект МГУ и Роскосмоса. Школьники и студенты со всей страны конструируют и запускают летательные аппараты. Подробности у Никиты Тарбеева.На стартовой площадке запах леденцов. Ракеты юных изобретателей летают пока на карамельном топливе, которое можно приготовить дома, смешав сахарную пудру и селитру из магазина для дачников. Одна кастрюлька такой смеси способна отправить ракету на высоту в триста метров. А дальше- все почти, как у настоящих космических кораблей...Алена Дёмина, участник пусковой команды:- В момент, когда ракета достигает апогея, двигатель весь выгорает, срабатывает вышибной заряд. Выбивается головной обтекатель, ракета разваливается на две части, вылетает полезная нагрузка, парашют. И всё это спускается на землю.А вот этот аппарат работает на водной тяге- в качестве двигателя бутылка с водой- с него обычно начинается карьера ракетостроителя. Каждый пуск оценивает технический совет.- Фиксируем раскрытие, соответственно вышла полезная нагрузка, система спасения ракеты тоже вышла штатно. Фиксируем удачный пуск снова.В продвинутых категориях вместо фанеры используют карбон, но часто задача требует нестандартных решений.Арсений Радушин, глава технического совета Воздушно-инженерной школы, руководитель полигона:- Иногда для того, чтобы ракету уравновесить и правильно распределить массы, мы часть вынутой электроники меняем на подручные средства, вот сейчас, допустим, запускали баночку из под корицы со специями, потому что она как раз нужной массы, чтобы уравновесить всю систему.Бывают и нештатные ситуации- вот как сейчас. Эта ракета камешковской команды. Спасательная команда отправляется на поиски...Максим Орлов, участник проекта "Воздушно-инженерная школа", г. Камешково:- Ну в принципе, взлетели хорошо. Высоко полетели, только вот плохо то, что груза не добавили вверх ракеты. Из-за этого она далеко улетела и плохо стропы привязали к парашюту и он оторвался.Никита Тарбеев, корреспондент:- Все ракеты многоразовые и потерять такой аппарат достаточно обидно. Некоторые, начального уровня, сделаны из подручных материалов, цена других может достигать ста тысяч рублей. Вот у этой в полете вышел из строя двигатель и в итоге прогорел весь корпус. Больше она не полетит.В Камешковском районе турнир проходит уже в пятый раз. В этом году хозяева представлены сразу семью командами. На базе местного центра творчества "Апельсин" работает образовательная площадка- ребята конструируют ракеты и беспилотники. Даже если они и не станут покорителями космоса, технические кадры всегда нужны местным предприятиям.Анатолий Курганский, глава администрации Камешковского района:- Это очень интересно и полезно, чтобы отвлечь от гаджетов, отвлечь от интернета, приобщить к познанию всего научного через своё творчество. Всем же не просто так интересно ракету запустить, интересно её собрать, изучить. Ну и конечно, увидеть старт твоего продукта.А всего в соревнованиях принимают участие шестьдесят команд- триста тридцать ребят- это рекорд. Впервые свои умения демонстрируют и студенты Донбасса.Владимир Радченко, руководитель проекта "Воздушно-инженерная школа", заведующий лабораторией института ядерной физики МГУ им. Ломоносова:- Весной съездили наши люди, выяснили , что там вообще это просто необходимо. Потому что за девять лет жизни в изоляции... - это тяжело. И возник у них большой интерес начать это движение там, в республиках.Данила Кочергин, участник проекта "Воздушно-инженерная школа", г.Луганск:- Мы приехали от универа просто получить возможность и, может быть потом развиваться в данном направлении. В Луганск привезти такое направление космостроительное и беспилотники.Программа полётов расписана на всю неделю. Среди самых интересных стартов- проект из Курска, студенты намерены запустить в стратосферу бактерии и посмотреть как им это понравится, а ребята из белорусского госуниверситета отработают связь со спутником. Всего запланировано свыше шестидесяти пусков.Никита Тарбеев, Илья Хлудов Вести Владимир.