Хозяйка фермы отсудила у чиновников компенсацию.

Жительница Судогодского района отсудила у чиновников компенсацию за гибель птицы после нападения бродячих псов. Об этом рассказали в пресс-службе районного суда.Женщина занимается разведением куриц, уток и индюков. В августе прошлого года бездомные собаки порвали сетку-рабицу и загрызли 6 индюков и 2 индюшки, а также 13 кур-несушек и одного петуха. Факт зафиксирован камерами видеонаблюдения. После произошедшего хозяйка фермы потребовала поймать четвероногих. Через некоторое время власти рапортовали об успешном отлове семи особей.Кроме того, она подала иск о компенсации ущерба на сумму свыше 50 тысяч рублей. В качестве ответчиков привлекли Инспекцию госнадзора в сфере обращения с животными и департамент ветеринарии.Из-за того, что бесхозяйных животных поймали лишь после их нападения на подсобное хозяйство, суд постановил выплатить женщине 44 516 рублей материального ущерба, а также судебные издержки. Решение может быть обжаловано.