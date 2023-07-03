На компанию возбудили три административных дела.

Во Владимирской области древесина одного из предприятий оказалась заражена чёрным усачом. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.В конце июня инспекторы выехали на одну из фабрик по заготовке древесины. В результате обследования в продукции обнаружены следы вредителя, что подтвердилось исследованиями ФГБУ «ВНИИЗЖ».Карантинный сосновый усач рода Monochamus включён в перечень карантинных объектов. При массовом распространении жизнедеятельность указанного насекомого может приводить к гибели деревьев.На компанию возбудили три административных дела и потребовали устранить нарушения.