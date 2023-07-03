Во Владимирской области вырос уровень заболеваемости менингитом. В регион поступило больше двух...

Во Владимирской области вырос уровень заболеваемости менингитом.В регион поступило больше двух тысяч доз вакцины от менингита.В прошлом году Владимирская область попала в список регионов, где превышены среднероссийские показатели заболеваемости этой инфекцией. Анализ динамики показал: область - на пороге очередного эпидемического подъёма.В большинстве случаев менингит становится причиной летальных исходов. В группе наибольшего риска дети до 5-ти лет.Самое эффективный метод борьбы с инфекцией - вакцинация.