Во Владимирской области хозяйка отсудила за загрызенных бездомными собаками индюков и кур 50 тысяч...

Во Владимирской области хозяйка отсудила за загрызенных бездомными собаками индюков и кур 50 тысяч рублей.Как следует из материалов дела, жительница Судогодского района обратилась в суд с исковым заявлением к администрации МО «Муромцевское сельское поселение» Судогодского района Владимирской области, администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области, ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» о возмещении ущерба.В ее личное подсобное хозяйство (куры, утки, индюки) через разрыв сетки-рабицы проникли безнадзорные собаки и загрызли 6 индюков и 2 индюшки трехмесячного возраста, а также 13 кур-несушек и одного петуха. Это зафиксировано камерами видеонаблюдения.Истец просила местные власти возместить ущерб за уничтоженную собаками птицу; принять меры по отлову бесхозяйных собак. По информации администрации МО «Муромцевское сельское поселение», заявка истца по отлову собак была направлена в Департамент ветеринарии Владимирской области, который сообщил истцу об отлове 13 сентября 2022 года 7 бездомных собак в поселке Судогодского района.В суде женщина потребовала взыскать с виновных компенсацию материального ущерба в размере 44516 рублей, расходы по оплате юридических услуг в размере 5000 рублей, расходы по уплате государственной пошлины в размере 1730 рублей и расходы по оплате информационно-консультативных услуг в размере 3000 рублей, сообщила Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.По итогам судебного разбирательства суд пришел к выводу о том, что надлежащим ответчиком по делу является Инспекция государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области (Департамент ветеринарии Владимирской области).Которой ненадлежащим образом выполнялись возложенные на неё полномочия, выразившееся в отсутствии должного контроля за подведомственными учреждениями в части исполнения заключенных договоров по оказанию услуг по отлову животных (собак) на территории Судогодского района.Это явилось основанием для взыскания с Инспекции в пользу истца суммы материального ущерба в размере 44 516 рублей, а также расходов по оплате информационно-консультативных услуг, расходов по оплате юридических услуг и по оплате государственной пошлины.В удовлетворении требований истца к администрации МО «Муромцевское сельское поселение» Судогодского района Владимирской области, администрации муниципального образования «Судогодский район» Владимирской области, ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» о возмещении ущерба было отказано.Решение суда в законную силу не вступило.Фото: https://www.pxfuel.com