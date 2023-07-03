Всего за неделю от укусов клещей пострадали 109 человек (26 детей).

Во Владимирской области выявлен новый случай клещевого боррелиоза. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.Всего за неделю от укусов клещей пострадали 109 человек (26 детей). С начала года в больницы обратились 1465 жителей (385- дети). В лидерах: Ковровский, Муромский, Петушинский, Гусь-Хрустальный и Александровский районы.Заражений клещевым вирусным энцефалитом в 33-ем регионе не зарегистрировано. За прошедшие семь дней ещё у одного членистоногого обнаружен иксодовый боррелиоз (болезнь Лайма).