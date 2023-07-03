Во Владимирской области завершился фестиваль Альма Матер: Новые имена в Суздале. Его инициатор...

Во Владимирской области завершился фестиваль "Альма Матер: "Новые имена в Суздале".Его инициатор - народный артист России, президент Фонда "Ноые имена" Денис Мацуев. Фестиваль длился 2 дня. 1-ого июля в Суздале состоялся камерный концерт. Своё искусство публике подарили известные музыканты, а также юные таланты фонда "Новые имена" Дмитрий МелькУмов, Михаил Лосьмаков, Ева Плакун, Лев Камаев. Солисты выступили вместе с владимирским губернаторским симфоническим оркестром. А закрылся фестиваль 2 июля. Гала-концертом в суздальском амфитеатре. Слово- Марии Платанюк.Так бьётся сердце скрипки работы мастера Гварнери дель Джезу. Прозвище - "От Иисуса" великому итальянцу дали за божественный талант. На уникальном инструменте 1735-ого года играет Равиль Ислямов. Скрипку предоставил Санкт-Петербургский дом музыки. Скрипач родом из Владимира покоряет лучшие залы и ... жюри международного конкурса имени Чайковского. В Суздаль 22-летний Равиль приехал уже в качестве лауреата.Равиль Ислямов, лауреат 17-ого международного конкурса имени Чайковского (вторая премия), скрипач:Я связал свою жизнь с музыкой в пять лет, даже раньше. И с тех пор не мыслю себя без неё. Каждый день проходит в том или ином контексте с музыкой. Музыка для меня это жизнь.А это обладатель "золота" конкурса имени Чайковского- 17-летний Сергей Давыдченко. Вместе с владимирским губернаторским симфоническим оркестром пианист-виртуоз открывает гала-концерт. Сергей Давыдченко- выпускник школы "Новые имена". И Суздаль для него- особая точка на карте.Сергей Давыдченко, лауреат 17-ого международного конкурса имени Чайковского (первая премия), пианист, выпускник "Новых имён":- Ни в одном месте России не наберётся так много архтитектурных памятников. Это для меня фантастика. Русская музыка здесь действительно звучит особенно.))Фестиваль "Альма-Матер" Дениса Мацуева- юбилейный. Уже пятый по счёту. Самые яркие звезды, уникальная программа, сокровищница мировой и прежде всего - русской музыки.Мария Платанюк:- Гала-концерт фестиваля "Альма Матер" проходит в суздальском амфитеатре, огромном концертном зале под открытым небом. Эффект потрясающий, музыка словно растворяется и несётся вдаль. За время своего существования фестиваль "Альма Матер" стал не просто голосом Суздаля, но и ещё одной его яркой туристической гранью.Услышать участников фестиваля люди приезжают из разных городов. Аншлаг на этой площадке- всегда.Людмила Васютина, зритель:- Очень радостно, и хочется встретиться с Мацуевым и со всеми лауреатами.Светлана Кокшарова, зритель:- Уверена, что получим массу удовольствия от прекрасной музыки в прекрасном исполнении. Хорошо, что такой конкурс проходит на нашей суздальской земле.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника, зритель:- В Суздале, я всегда повторяю, количество творческой массы на квадратный метр зашкаливает:Для президента фонда "Новые имена", народного артиста России Дениса Мацуева фестиваль "Альма Матер"- любимое детище. Посвящение школе, которая вот уже 31 год, даёт "огранку" талантам. И конечно, дань Суздалю. Городу, в котором "зашит" "русский генетический код"- в этом году- 999. "Новоименцы" разных поколений уже думают над подарком к тысячелетию.Денис Мацуев, президент фонда "Новые имена", народный артист России, лауреат Государственной премии РФ:- Благо площадок в Суздале очень много, где можно сделать красивейшие оупэн-эйр-концерты, не только вот такие гала- с потрясающим, нагим любимым коллективом- губернаторским симфоническим оркестром под руководством Артёма Маркина, но и огромное количество удивительных мест, где можно это сделать. Такие уникальные салонные вечера, именно камерной музыки, чем всегда и славилась школа в Суздале. Здесь рождались уникальные камерные ансамбли.Выступлением в Суздале закрывает свой юбилейный сезон владимирский губернаторский симфонический оркестр. Заслуженный артист России Артём Маркин подчёркивает: сезон был насыщенным и ярким. 4 фестиваля, 8 "гастрольных" городов. И финальный аккорд- "Альма Матер". Для всех музыкантов- колоссальная ответственность.Артём Маркин, художественный руководитель и главный дирижёр Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, заслуженный артист России:- Большая часть лауреатов конкурса Чайковского - она именно через "Новые имена" прошла и то, что у нас есть "Музыкальный фестиваль", связанный именно с "Новыми именами"... А с Денисом мы около 20 лет сотрудничаем. Фестиваль, как видите, он моложе, гораздо. И мы были счастливы, что он появился. И "Новые имена"- это такая владимирская тема.Иван Жиряков, музыкант Владимирского Губернаторского симфонического оркестра:- Очень приятно играть с солистами такого уровня. И такой опыт, я ,собственно, получил только здесь."Альма Матер: Новые имена в Суздале"- прочная связь поколений. На одной сцене- мэтры и совсем юные таланты. Как 11-летний Даниил Абросимов из Нижнего Новгорода. Задача все эти годы та же- подарить человеку крылья.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".