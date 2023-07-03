Авария произошла утром 29 июня.

Во Владимирской области женщина-водитель утопила иномарку в реке Гусь. с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.Авария произошла утром 29 июня. Женщина, находившаяся за рулём «Ниссана», ехала в сторону деревни Аксёново по трассе «Владимир — Тума — Колпь». Она не справилась с управлением, вылетела в кювет и угодила в водоём. Транспортное средство утонуло. К счастью, никто не пострадал.