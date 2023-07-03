Медик рассказал, как получить максимум удовольствия от пребывания на солнце и не нажить проблем.

Медик рассказал, как получить максимум удовольствия от пребывания на солнце и не нажить проблем.Лето в самом разгаре, а это значит, что самое время позаботиться о последствиях солнечного воздействия на свой организм. Не секрет, что в последнее время солнце стало чрезмерно активным, и обгореть на открытом воздухе стало проще простого.Именно поэтому врачи настоятельно рекомендуют использовать солнцезащитные крема даже в городской среде. Если уж вы обгорели на солнце, есть действенный способ снизить негативные последствия этой неприятной ситуации.Кандидат медицинских наук, преподаватель медицинского факультета Государственного педагогического университета, хирург Александр Гоев отметил, что в случае обгорания кожи на солнце следует использовать пантенол, сообщает .Пантенол снижает боль, раздражение, зуд, шелушение, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием.Гоев напомнил, что любой загар является ожогом кожи в той или иной степени, поэтому пользы от него мало. И хотя на солнце вырабатывается витамин Д, тело испытывает стресс и вырабатывает пигмент, который и называют загаром. Лучше всего наслаждаться солнцем умеренно, используя при этом легкую одежду из натуральных тканей, широкополые шляпы и обязательно наносить защитный крем.