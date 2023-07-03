Выпускникам владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии торжественно вручили дипломы. С...

Выпускникам владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии торжественно вручили дипломы.С напутственным словом к ним обратился митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.- Мы говорим, что в светских школах главное - передача знаний, образование, а вот в церкви главное - воспитание, пусть человек не так хорошо учился. Но он имеет правильное воспитание, а это - возрастание в Духе Божьем.В этом году духовную семинарию закончили 20 человек. Выпускники очного и заочного отделений - это священнослужители, монашествующие и клирики Владимирской, Муромской и Тверской епархий. Выпуск регентской школы насчитывает шесть учениц. Традиционно вместе с дипломами всем выпускницам вручаются указы с направлением на прохождение приходского послушания на два года. Всего обучение прошли девяносто человек.Константин Егоровский, выпускник духовной семинарии:- С помощью Божией можно справиться абсолютно со всем, и даже с нелёгким процессом обучения. И неустанному доброму руководству нашей администрации всё получилось как нельзя лучше. И я думаю, что не совру, если скажу, что добрая половина нашего курса благодарна всем за эти годы, которые мы провели в стенах владимирской духовной школы.