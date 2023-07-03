В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая, оценивает ситуацию банк ВТБ.

В июне банки предоставили населению жилищные кредиты примерно на 600 млрд рублей, что превысило итоги мая, оценивает ситуацию банк ВТБ. Выдачи ипотеки в целом за первое полугодие достигли 3 трлн рублей и более чем на 10% превысили результат января-июня рекордного по спросу 2021 года.Общий объем продаж в июне стал третьим результатом за всю историю выдачи ипотеки в России. Предыдущие пики продаж приходились на декабрь 2021 и 2022 гг. – 641 и 697 млрд рублей соответственно.На фоне смещения интереса клиентов в сторону вторичного рынка недвижимости, продолжает снижаться средний размер одного кредита. По итогам июня в выдачах банка он составил порядка 4,9 млн рублей, сократившись с начала года более чем на 400 тысяч рублей. При этом средний «чек» пока по-прежнему превышает показатели первого полугодия 2022 и 2021 годов, когда он составлял 4,5 и 3 млн рублей соответственно.В результате повышенного интереса россиян к загородной недвижимости и перезапуска банком профильных программ в 1,5 раза по отношению к июню прошлого года выросла доля ипотеки на дома, хотя в общем объеме выдач такие кредиты по-прежнему занимают только 6%.«Традиционно в летний период рынок ипотеки характеризуется снижением активности заемщиков, что объясняется отпускным сезоном и желанием перенести решение важных вопросов на осень. Несмотря на это, июнь выдался очень успешным. В этот месяц продажи на рынке составили порядка 600 млрд рублей, на 10% превысив результат за аналогичный месяц рекордного 2021 года. В целом выдачи в первом полугодии оказались даже выше, чем мы ожидали, что говорит о выходе рынка на траекторию уверенного роста», - прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерские каналах ВТБ Евгений Дячкин.