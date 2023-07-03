Жара и грозовые ливни: во Владимирскую область пришел южный антициклон. Синоптики прогнозируют,...

Жара и грозовые ливни: во Владимирскую область пришел южный антициклон.Синоптики прогнозируют, что в июле практически всю центральную Россию (и Владимирскую область) охватит сильная жара, что может привести к возникновению лесных пожаров. Кроме того, высокую температуру будут сопровождать сильные ливни, грозы, град и ветер.Завтра (4-го июля 2023 года) во Владимире и по области ожидается до +25°C. Утром будет солнечно, а вот к вечеру появятся облака. Атмосферное давление 751 мм рт столба. Влажность 42%. Ветер — юго-западный, до 2 метров в секунду. Ночью температура опустится до +15°C.Грозы ожидаются лишь в некоторых городах Владимирской области.Восход солнца в 03:38. Закат в 21:07. Напоминаем, что можно наблюдать полнолуние (и даже «суперлуние»).Прогнозируется спокойное магнитное поле.С 5-го июля (среды) температура будет подниматься. Владимирцев ждет до +28°C тепла.Народный прогноз погоды на 4 июля 2023 года:«Если ранним утром сухая трава, то к ночи обязательно пойдет дождь», «Если луна отливает зелёным оттенком, то установится сухая погода», «Если ласточки высоко над водой летают, то будет солнечный день», «Если кузнечики сильно стрекочат в июле, то месяц будет сухим», «Если в июле много щавеля, то зима будет тёплой и не очень снежной».Фото: pxfuel.com