Жители нескольких улиц и бульвара в Суздале останутся без горячего водоснабжения на 2 месяца. Дело...

Жители нескольких улиц и бульвара в Суздале останутся без горячего водоснабжения на 2 месяца.Дело в том, что Котельная на улице Промышленной и прилегающие к ней тепловые сети останавливаются на плановый ремонт с 3-го июля 2023 года.Об этом официально сообщается на сайте органов местного самоуправления города Суздаля.Уточняется, что прекращается подача горячего водоснабжения в жилой фонд и социальные объекты на улицах Советская, Гоголя, Пожарского и на бульваре Всполье. Это затрагивает большую часть города.Жители Суздаля уже выражают свое недовольство в городских пабликах. Для многих эта новость стала неожиданной.Официально сообщается, что работы проводятся «в соответствии с планом подготовки города к осеннее-зимнему периоду 2023-2024 гг».Будет выполнен капитальный ремонт магистральной сети теплоснабжения и горячего водоснабжения.Фото: pxfuel.com