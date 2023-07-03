Одна из котельных 3 июля закрывается на ремонт.

Жители Суздаля на два месяца останутся без горячей воды. Одна из котельных закрывается на ремонт.Речь идёт об объекте на улице Промышленной и прилегающих теплосетях. С 3 июля энергетики приступили к проведению плановых работ по подготовке коммуникаций к грядущему отопительному периоду.В мэрии города уточнили, что проблемы с водоснабжением отразятся на домах и социальных объектах, расположенных на улицах Советской, Гоголя, Пожарского и на бульваре Всполье. Ремонт продлится до конца августа.Для большинства горожан новость стала неожиданной. Местные паблики уже переполнены постами с жалобами в адрес властей.