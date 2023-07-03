Женщину “слил” ее же покупатель. Как сообщили в УМВД, участковый беседовал с поднадзорным лицом, и обратил внимание на бутылку в его руках. Мужчина пояснил, что купил алкоголь у своей

Женщину “слил” ее же покупатель. Как сообщили в УМВД, участковый беседовал с поднадзорным лицом, и обратил внимание на бутылку в его руках. Мужчина пояснил, что купил алкоголь у своей знакомой. Сотрудники полиции изъяли емкости со спиртным и отправили на экспертизу. Там подтвердили, что жидкость действительно содержит спирт. Выяснилось, что женщина уже была признана виновной в