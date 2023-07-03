И это два разных преступления, в которых подозревают одного человека. В феврале этого года злоумышленник проник в несколько дачных домов на территории Петушинского района, и украл оттуда

И это два разных преступления, в которых подозревают одного человека. В феврале этого года злоумышленник проник в несколько дачных домов на территории Петушинского района, и украл оттуда имущество на 140 тысяч рублей. Воришка забирал бытовую технику, велосипеды, электроприборы и другие ценные вещи. Полицейские поймали подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Вину мужчина отрицать не стал,