1, 5 млн рублей сдали в банки Владимирской области с 20 мая по 2 июня.

С 20 мая по 2 июня жители Владимирской области сдали в банки 1,5 миллиона рублей. В этот период прошла акция «Монетная неделя», о чем сообщили в пресс-службе регионального Банка России 3 июля.Общее количество принесенных монет различных номиналов составило более 303,3 тысяч штук. Чаще всего принимали 10-рублевые монеты — их было более 117 тысяч штук. На втором месте по популярности были монеты номиналом 5 рублей, принесенные свыше 50 тысяч штук. Замыкают тройку лидеров монеты достоинством в 1 рубль, которых было принесено 49 тысяч штук.