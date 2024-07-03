Покупка мотоцикла обернулась для владимирца роковой ошибкой. Трагедия произошла 2 июля. По некоторым данным, между приобретением нового транспорта и трагедией прошло около 10 минут. Молодой

Покупка мотоцикла обернулась для владимирца роковой ошибкой. Трагедия произошла 2 июля. По некоторым данным, между приобретением нового транспорта и трагедией прошло около 10 минут. Молодой человек купил мотоцикл и решил перегнать его ближе к дому. При этом, прав категории «А», как утверждают наши собеседники, у него не было. Эту информацию в ГАИ пока не комментируют,