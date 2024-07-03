Глава города подписал постановление о работе коммунальных служб «в военное время». Документ, принятый 27 июня, размещен на официальном сайте горадминистрации. Судя по тексту самого

Глава города подписал постановление о работе коммунальных служб «в военное время». Документ, принятый 27 июня, размещен на официальном сайте горадминистрации. Судя по тексту самого постановления, руководители организаций, обеспечивающих население коммунальными услугами, должны подготовить своих подопечных к работе в условиях военного времени. Им рекомендуют запастись необходимым оборудованием для ремонта систем газо-, энерго- и водоснабжения, канализации, а