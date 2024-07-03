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<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2024-i-snova-zdravstvujte-lyubimye-kinogeroi-—-winkru-predstavlyaet-kalendar-premer-v-iyule.html" target="_blank">И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июле</a> - В июле актеры из любимого проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) снова появятся на Wink.ru — в не менее захватывающем фильме о том, как снимался главный российский сериал последних лет.