Как жители и гости Владимирской области спасаются от аномальной жары? Жара, аномальная даже для...

Как жители и гости Владимирской области спасаются от аномальной жары?Жара, аномальная даже для макушки лета, не дает продохнуть владимирцам. Медики советуют поберечь здоровье и лишний раз не выходить на улицу, держаться поближе к воде и пить больше жидкости. Спросили у жителей и гостей областного центра, как и где они спасаются от пекла.Ольга Мусина, жительница г. Владимира:- Как вы спасаетесь от жары? Как вы ее переносите?- Ходим по паркам, сидим на лавочках, желательно - около водоемов. Вот сейчас были в Пушкинском парке, там тоже река рядышком. Вот около реки посидели, было очень приятно. Сейчас около фонтана, так что около водички желательно сидеть.Александра Степанова, художница из Красноярска:- Вот в тени вашего прекрасного парка пишу этюд. Наверное, всегда можно найти какой-то уголок, где спрятаться и укрыться от жары.Ангелина Китаева, жительница г. Владимира:- Очень тяжело, никак. Вот надо носить платье из муслина. Очень дышащее.Екатерина Канаева, жительница г. Владимира:- Не выхожу из дома, когда самое пекло. Вот сейчас погуляем с ребенком и пойдем домой, когда начнется самое пекло. А так, как обычно: водички попить, еще что-то.Ирина Пленкина:- Сижу больше дома, работаю из дома и пью воду.Сергей Воробьёв, житель г. Владимира:- Как вы спасаетесь от жары?- А я люблю жару. Для меня это не проблема вообще. Мне чем жарче, тем лучше. Когда холодно, я плохо переношу, а жару я переношу очень хорошо.