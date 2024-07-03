Пианист Денис Мацуев сыграл в футбол с юными музыкантами летней школы Новые имена в Суздале Матч...

Пианист Денис Мацуев сыграл в футбол с юными музыкантами летней школы "Новые имена" в СуздалеМатч между сборной "новоимёнцев" и командой прославленного пианиста уже стал доброй традицией. По словам народного артиста, настоящий музыкант должен быть всесторонне развит, и спорт в этом - отличный помощник.Сам Денис Мацуев давний фанат футбола и в раннем возрасте даже занимался им профессионально. После товарищеского матча, завершившегося победой сборной "Новые имена", состоялась встреча, на которой ребята смогли задать интересующие их вопросы. Пианист уделил особое внимание атмосфере Суздаля, вдохновляющей как ребят, так и его лично.Денис Мацуев, народный артист России, президент фонда "Новые имена":- Суздаль - это сказка, былина. Это история, это спокойствие, медитация, и очень сложно сделать где-то еще вот эту атмосферу. Здесь есть эта магия притяжения, место силы, здесь, конечно, мы могли сделать и в других местах, и сделаем, но Суздаль всегда останется.