Фестиваль автотуризма уехал, а мусор остался. Местные жители обнаружили залежи пластика, бумаги и стекла после, по их словам, прошедшего в городе-музее Абунафеста. Доказательства в виде фото

Фестиваль автотуризма уехал, а мусор остался. Местные жители обнаружили залежи пластика, бумаги и стекла после, по их словам, прошедшего в городе-музее Абунафеста. Доказательства в виде фото и видеоматериалов были переданы в Суздальский экологический контроль. На опубликованных кадрах виден и потухший костер, и наполненные бутылками пакеты, и картонные коробки. В своем паблике даже Росприроднадзор резонно задался