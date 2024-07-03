Молодого человека, тонувшего в озере Старка, спасли дежурные ковровского ПСО. Парень был пьян. О происшествии рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков. На месте работали его коллеги.

Молодого человека, тонувшего в озере Старка, спасли дежурные ковровского ПСО. Парень был пьян. О происшествии рассказал местный блогер-спасатель Михаил Быков. На месте работали его коллеги. Трагедия едва не случилась вечером 2 июля. Около 18:40 дежурные услышали крики отдыхающих. В 20-25 метрах от берега тонул человек. С помощью спасательного круга дежурные смогли вытащить тонущего. Парень сильно