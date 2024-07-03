В регионе продолжается проект История Владимирской области в семейном архиве «История...

В регионе продолжается проект "История Владимирской области в семейном архиве"«История Владимирской области в семейном архиве». Проект, приуроченный к 80-летию образования региона - юбилейная дата приходится на август этого года - продолжается. Государственный архив Владимирской области приглашает земляков принять в нём активное участие. Вместе создать мозаику воспоминаний и свидетельств эпохи.Наталия Максимова, директор Государственного архива Владимирской области:- Архив - это реально место памяти, мемориальное место. И каждый человек, каждый житель нашей области - он имеет возможность внести частичку этой памяти и сохранить навсегда. Мы принимаем на хранение и фотографии, фотографии живые, отпечатанные на бумаге и в электронном виде. Это могут быть событийные фотографии, семейные.В рамках проекта "История Владимирской области в семейном архиве" фонды Госархива пополнило собрание знаменитого летописца Суздаля - Юрия Белова. Краеведа, исследователя, фотографа, знатока кино. На государственное хранение бесценный архив деда передала внучка Юрия Белова - Ирина Щербакова.Документы находились в доме Юрия Белова в Суздале. Папки с творческими материалами, брошюры, книги с личными дарственными надписями, множество редких фотографий. Все это позволит соткать единое полотно истории области и знаменитого города-музея Суздаля. Юрий Белов ушел из жизни в октябре прошлого года. Исследователю, бесконечно влюблённому в Суздаль, было 75 лет.Юрий Васильевич Белов – учредитель и редактор суздальской газеты «Вечерний звон», член Союза краеведов России, заслуженный работник культуры страны, создатель первой музейной экспозиции, посвящённой киноистории Суздаля. В планах внучки Юрия Белова - издание рукописи деда о генералиссимусе Александре Суворове. Также Ирина Щербакова планирует собрать все работы летописца Суздаля в единой книге к 1000-летию города-музея. Архивисты подчёркивают: переданные свидетельства - уникальны.Алексей Арескин, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Владимирской области:- Они фактически содержат летопись Суздаля. Мы смотрим эти фотографии, которые передала Ирина Щербакова, они описывают город, каким он был в 70-е годы, город, который мы не знаем, сейчас город изменился. Какие люди посещали город. Вот Вицин, пожалуйста, Юрий Васильевич здесь с ним, очень молодой. На фоне музея деревянного зодчества, на фоне деревянной церкви. Это источники по истории города фотографические, которые наиболее ценны.