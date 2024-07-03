В Суздальском районе детям пришлось вернуться к родителям из несанкционированного лагеря. В конце...

В Суздальском районе детям пришлось вернуться к родителям из несанкционированного лагеря.В конце мая текущего года прокуратурой региона установлено, что военно-спортивный лагерь «Спецназ.Дети.Суздаль» предлагает приобрести путевки для несовершеннолетних.При этом он не был внесен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.В коне мая межрайонным прокурором организатору было объявлено предостережение о недопустимости указанных нарушений закона. И предприниматель была предупреждена об ответственности. Однако 1 июля лагерь всё же приступил к работе, так и не оформив необходимые документы.Уже 2 июля сотрудники прокуратуры выехали на его территорию (турбаза «Раек» Суздальского района).На момент проверки там находилось 26 несовершеннолетних детей, которые проживали в палатках.При этом сотрудниками лагеря не были предоставлены договор аренды занимаемых площадей, список сотрудников, работающих с детьми, документы о наличии у них педагогического образования, справки об отсутствии судимости и пр.В лагере отсутствовал и медицинский работник - медсестра пришла лишь через 2 часа после старта проверки.«… В настоящее время проводятся мероприятия по незамедлительной передаче несовершеннолетних их законным представителям. Кроме того, решается вопрос о привлечении организатора к установленной законом ответственности...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области