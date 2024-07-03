На старости лет Раиса Тихонова может остаться без крыши над головой. Пенсионерка считает, что попала в сети интернет-аферистов. Хотела заработать на инвестициях, а в итоге завязла в долгах.

На старости лет Раиса Тихонова может остаться без крыши над головой. Пенсионерка считает, что попала в сети интернет-аферистов. Хотела заработать на инвестициях, а в итоге завязла в долгах. Под залогом двухкомнатная квартира во Владимире на улице Горького. Все началось с того, что доверчивая 75-летняя старушка оформила заявку на неизвестном ей сайте. Раиса Тихонова, собственница квартиры