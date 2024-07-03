Во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в зону СВО Контракт с Министерством обороны...

Во Владимире прошла очередная отправка добровольцев в зону СВОКонтракт с Министерством обороны подписали 20 человек. Будущие бойцы пройдут обучение на полигоне, после чего попадут в боевые подразделения. Проводить и поддержать контрактников пришли родные и близкие, представители Правительства региона и областного ЗакСобрания.Вступить в ряды добровольцев можно в областном центре, в пунктах отбора на службу по контракту на улице Стрелецкой и первой Пионерской.Андрей, доброволец (Меленковский район):- Просто не хочется смотреть, как убивают мирных жителей, как у нас происходит вот это разлагание украинского общества. Просто патриотизм, возможно, небольшой, и просто самому себе доказать, что я способен.