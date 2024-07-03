Во Владимире реализуют проект Центр развития семьи В общественной организации Милосердие и...

Во Владимире реализуют проект "Центр развития семьи"В общественной организации "Милосердие и порядок" прошло первое заседание попечительского совета. Главная тема - реализация проекта Григория Аникеева "Центр развития семьи". Подробнее - Федор ЛалакинОбщественные организации, педагоги, представители сферы культуры…"Центр развития семьи" объединил всех неравнодушных и инициативных жителей Владимирской области. На данный момент утвержден состав попечительского совета и пополнен расчетный счет, средства с которого будут направлены на поддержку семей региона и проведение мероприятий. На эти цели уже выделено 10 миллионов рублей.Григорий Аникеев - депутат Государственной думы Российской Федерации:- Президент Владимир Владимирович Путин объявил этот год - Годом семьи, и сейчас взят вектор на то, чтобы развивать семью, развивать ценности наши семейные, глубинные и, конечно, мы идем в рамках данной политики, мы поддерживаем данную, естественно, политику и реализуем данный проект.Одно из приоритетных направлений «Центра развития семьи» - поддержка многодетных семей. Представители общественных организаций на совете поделились своим видением развития проекта, а также рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются такие семьи.Оксана Макарова - представитель Центра поддержки семьи "Домашний очаг" г. Кольчугино:- Одна из главных задач «Центра развития семьи» Григория Аникеева – это сохранение семейных традиций. Задачи проекта тесно перекликаются с нашей деятельностью. Это несет новые возможности и перспективы не только для семей Кольчугинского района, но и для всех семей Владимирской области.Участники попечительского совета после первого совещания признаются: идей много. И важно, что каждый житель нашей области тоже может внести свои предложения по реализации проекта.Григорий Аникеев - депутат Государственной думы Российской Федерации:- Люди, которые подбираются к нам в общественный совет, которые приходят к нам, - это люди, которые заинтересованы в развитии семьи, в развитии области. Они болеют душой за область нашу любимую Владимирскую. Поэтому принципиально, чтобы были такие люди. Мы таких людей приглашаем. Мы совет можем расширить всегда. И еще раз говорю, что он будет решать все вопросы большинством.Заседания попечительского совета будут проходить в общественной организации «Милосердие и порядок» каждый месяц.Федор Лалакин, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".