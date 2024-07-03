Во Владимире стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-прикладному спорту В них приняли...

Во Владимире стартовали межрегиональные соревнования по пожарно-прикладному спортуВ них приняли участие 400 спасателей - 18 команд из всех регионов ЦФО. В первый день турнира сотрудники МЧС соревновались на полосе препятствий - забеги прошли на стадионе "Торпедо". А на стадионе "Прометей" пожарные штурмовали учебно-тренировочную башню. Соревнования будут проходить в течение трёх дней. Впереди штурмовая лестница, пожарная эстафета и боевое развёртывание.Алексей Купин, начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области:- Это такой прикладной, отраслевой вид спорта. Считаю, он один из самых красивых- посмотреть, как стремительно по лестнице бегут вверх, на четвёртый этаж. Это надо видеть. Это высокий профессионализм. Ну и, согласно календарю, Владимирская область принимает такие крупнейшие соревнования - 18 команд ЦФО, в том числе 14 юношеских к нам прибыли, и в течение недели будут соревноваться.