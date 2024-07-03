С 4 по 6 июля во Владимирской области будет действовать 4-ый класс пожарной опасности, сообщили в мэрии столицы региона. Это связано с аномальной жарой. Владимирцев призвали быть особенно

С 4 по 6 июля во Владимирской области будет действовать 4-ый класс пожарной опасности, сообщили в мэрии столицы региона. Это связано с аномальной жарой. Владимирцев призвали быть особенно осторожными. Повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров в лесах, в зоне торфяных болот. Во время жары учащаются случаи не только пожаров, но и гибели на воде. С