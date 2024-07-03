Во Владимирской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя». Жители региона...

Во Владимирской области подвели итоги всероссийской акции «Монетная неделя».Жители региона отнесли в банки более 303,3 тысяч монет различных номиналов на сумму свыше 1,5 млн рублей.Напомним, две недели все желающие могли принести в банк мелочь и без комиссии обменять ее на бумажные деньги или зачислить сумму на свой счет.Это интересно!Чаще всего приносили 10-рублевые монеты — более 117 тысяч штук. На втором месте монеты номиналом 5 рублей — свыше 50 тыс. штук. Замыкают тройку лидеров монеты достоинством в 1 рубль — более 49 тыс. штук.Некоторые банки поощряли владельцев самых тяжелых копилок памятными монетами и редкими банкнотами.«… По статистике, на каждого жителя нашей страны приходится примерно по 500 монет. Важно, чтобы они не залеживались в копилках и кошельках, а работали в экономике, так как мелочь нужна в транспорте, магазинах, организациях, при оплате услуг ЖКХ. Подобные акции помогают вернуть монеты в оборот и сократить затраты на их изготовление», — отметила управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова.Акция по приему мелочи прошла с 20 мая по 2 июня по всей стране. В целом россияне принесли в банки более 31 млн монет на 135 млн рублей.Фото: пресс-служба владимирского отделения Банка России