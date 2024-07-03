Александровская городская прокуратура обнаружила нарушения в сфере обращения с коммунальными отходами.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в ходе проверки в Александровском районе были зафиксированы нарушения законодательства в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами. В 31 населённом пункте отсутствуют места накопления бытового мусора.Меры по созданию и обустройству свалок также не были предприняты администрацией района. Исходя из зафиксированных нарушений прокуратура подала иск об обязании администрации устранить нарушения. На данный момент исправление ситуации контролируется прокуратурой.