Во Владимирской области слётка ушастой совы спасли от собак В объектив попал слёток ушастой совы....

Во Владимирской области слётка ушастой совы спасли от собакВ объектив попал слёток ушастой совы. Видео с ним опубликовано в группе "Природа Владимирской области". Совёнка запечатлели на земле.Судя по всему, птица выпала из гнезда. Авторы сообщества написали в комментариях, что ушастого совёнка аккуратно вернули на дерево. Рядом были собаки на вольном выгуле, а потому пернатому грозила опасность.Напомним, слёток - это птенец, который самостоятельно покинул гнездо, но пока не "дорастил" перья.