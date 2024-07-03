Во Владимирской области слётка ушастой совы спасли от собак
В объектив попал слёток ушастой совы....
Во Владимирской области слётка ушастой совы спасли от собак
В объектив попал слёток ушастой совы. Видео с ним опубликовано в группе "Природа Владимирской области". Совёнка запечатлели на земле.
Судя по всему, птица выпала из гнезда. Авторы сообщества написали в комментариях, что ушастого совёнка аккуратно вернули на дерево. Рядом были собаки на вольном выгуле, а потому пернатому грозила опасность.
Напомним, слёток - это птенец, который самостоятельно покинул гнездо, но пока не "дорастил" перья.