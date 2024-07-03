Завершено расследование дела по покушению на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в ходе следствия установлено, что мужчина откликнулся на предложение лёгких денег в мессенджере. Он был осведомлён о сфере незаконной деятельности, но согласился. Мужчина забирал партии наркотиков, фасовал и делал закладки.В январе 2024 года подозреваемого задержали сотрудники полиции в процессе создания закладок в Коврове. Обвиняемый полностью признал вину. На данный момент дело передано в суд.