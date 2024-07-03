В среду и четверг, 3 и 4 июля, на территории Владимирской области ожидается аномальная жара.

В среду и четверг, 3 и 4 июля, на территории Владимирской области ожидается аномальная жара. Днём температура воздуха может подниматься до +35 градусов. Об этом рассказала администрации региональной столицы, ссылаясь на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные явления могут привести к различным происшествиям, в том числе к пожарам, гибели людей на воде, отключениям электроэнергии. Земляков призывают соблюдать осторожность.