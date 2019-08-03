Бывшая жена режиссера Федора
Бондарчука опубликовала в соцсети фото в бикини с пляжного отдыха в Турции.
Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром.
Бывшая жена режиссера Федора
Бондарчука опубликовала в соцсети фото в бикини с пляжного отдыха в Турции.
Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром.
В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр. На нем она запечатлена
в красном бикини и шляпе. Подписчики Светланы Бондарчук практически единодушно
пришли в восторг, оценив подтянутую фигуру звезды.
Комплиментами светскоу львицу одарили не только ее поклонники, но и друзья. Так, в комментариях под ее снимком отметилась Яна Рудковская. "Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков", "Богиня",
"Необыкновенная", "Самая лучшая", -
написали фолловеры Светлане Бондарчук.
За несколько часов до
этого модель активно делилась видео в Stories. Знаменитость показала бассейн
отеля, где она поселилась, а также поделилась кадрами с прошедшей там вечеринки.
Кроме того, Светлана Бондарчук показала себя без макияжа. Также экс-супруга
режиссера разместила видео бокала с холодным шампанским и похвасталась загаром,
спросив у подписчиков, похожа ли она на шоколадный батончик.
Как писали "Дни.ру",
ранее примерила на себя новый образ. Звезда предстала с
челкой, однако поклонникам не понравился имидж модели. "Зачем?", "Челка вообще не
идет, убрать немедленно. Стала как все!", "Из-за челки нос огромный
стал. Не идет", "На Зверева похожа", – раскритиковали фолловеры.