Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фото в бикини с пляжного отдыха в Турции. Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром.

Бывшая жена режиссера ФедораБондарчука опубликовала в соцсети фото в бикини с пляжного отдыха в Турции.Светлана Бондарчук похвасталась великолепным загаром.В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр. На нем она запечатленав красном бикини и шляпе. Подписчики Светланы Бондарчук практически единодушнопришли в восторг, оценив подтянутую фигуру звезды.Комплиментами светскоу львицу одарили не только ее поклонники, но и друзья. Так, в комментариях под ее снимком отметилась Яна Рудковская. "Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков", "Богиня","Необыкновенная", "Самая лучшая", -написали фолловеры Светлане Бондарчук.За несколько часов доэтого модель активно делилась видео в Stories. Знаменитость показала бассейнотеля, где она поселилась, а также поделилась кадрами с прошедшей там вечеринки.Кроме того, Светлана Бондарчук показала себя без макияжа. Также экс-супругарежиссера разместила видео бокала с холодным шампанским и похвасталась загаром,спросив у подписчиков, похожа ли она на шоколадный батончик.Как писали "Дни.ру",ранее примерила на себя новый образ. Звезда предстала счелкой, однако поклонникам не понравился имидж модели. "Зачем?", "Челка вообще неидет, убрать немедленно. Стала как все!", "Из-за челки нос огромныйстал. Не идет", "На Зверева похожа", – раскритиковали фолловеры.