Супруга известного футболиста Дмитрия Тарасова вновь подверглась нападкам недоброжелателей. Модель Анастасию Костенко сравнили с мультипликационным персонажем.

Супруга известного футболистаДмитрия Тарасова вновь подверглась нападкам недоброжелателей. Модель АнастасиюКостенко сравнили с мультипликационным персонажем.В личном микроблогезнаменитость опубликовала небольшую видеозапись. В кадре Анастасия Костенко показывает макияж, который она нанесла ради эксперимента. Акцент красавица сделалана губах, выделив их яркой помадой.Завистники набросились наКостенко, интернет-обыватели отмечали, что модель, пытаясь придать губамжелаемый объем, перестаралась. Супругу футболиста сравнили с персонажемизвестного советского мультика "В синем море, в белой пене..." –женщиной-рыбой.На этом недоброжелатели неостановились. Взгляд сочли пустым, напоминающим рыбий.Отметим, супруга футболиста давно научилась пропускать мимоушей гадости о себе. Девушку постоянно упрекают в отсутствии вкуса в одежде. Например,недавно она получила нагоняй из-за неудачного образа, в котором появилась насвадьбе рэпера T-Killah. Ярко-зеленый наряд красавицы назвали "лягушачьим".К слову, на критику внимания не обратила."Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше,чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии явстретила только на просторах Интернета", – цитирует Анастасию Костенко .