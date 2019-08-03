Супруга известного футболиста
Дмитрия Тарасова вновь подверглась нападкам недоброжелателей. Модель Анастасию
Костенко сравнили с мультипликационным персонажем.
Супруга известного футболиста
Дмитрия Тарасова вновь подверглась нападкам недоброжелателей. Модель Анастасию
Костенко сравнили с мультипликационным персонажем.
В личном микроблоге
знаменитость опубликовала небольшую видеозапись. В кадре Анастасия Костенко показывает макияж, который она нанесла ради эксперимента. Акцент красавица сделала
на губах, выделив их яркой помадой.
Завистники набросились на
Костенко, интернет-обыватели отмечали, что модель, пытаясь придать губам
желаемый объем, перестаралась. Супругу футболиста сравнили с персонажем
известного советского мультика "В синем море, в белой пене..." –
женщиной-рыбой.
На этом недоброжелатели не
остановились. Взгляд сочли пустым, напоминающим рыбий.
Отметим, супруга футболиста давно научилась пропускать мимо
ушей гадости о себе. Девушку постоянно упрекают в отсутствии вкуса в одежде. Например,
недавно она получила нагоняй из-за неудачного образа, в котором появилась на
свадьбе рэпера T-Killah. Ярко-зеленый наряд красавицы назвали "лягушачьим".
К слову, на критику внимания не обратила.
"Я не хочу кому-то нравиться и загонять себя в рамки. И вам советую. Это лучше,
чем угождать каждому. Мне так комфортно, и отрицательные комментарии я
встретила только на просторах Интернета", – цитирует Анастасию Костенко .