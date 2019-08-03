45-летняя артистка
позировала на лоне природы – в поле. Мария Порошина поделилась снимком с
поклонниками в Instagram.
45-летняя артистка
позировала на лоне природы – в поле. Мария Порошина поделилась снимком с
поклонниками в Instagram.
Многодетная мама и звезда театра и
кино предстала в лимонном топе и белой юбке. Мария Порошина подчеркнула
приобретенный за лето загар, отдав предпочтение актуальному оттенку.
Ранее этим секретом с подписчиками
делилась Екатерина
Шпица. Девушка утверждала, что светло-желтая палитра превосходно
оттеняет бронзовый тон кожи.
Подписчики экс-возлюбленой Гоши
Куценко по-достоинству оценили кадр и осыпали ее комплиментами. "Мария, Вы очень красивая, нежная, эталон
женской красоты!", "Восхитительно прекрасная женщина и актриса!", "Какая
красота! Мария! Вы прекрасны, вид потрясающий!" – написали фолловеры
Марии Порошиной в комментариях.
Ранее в поле с подсолнухами снялась
певица Анна
Семенович. А в купальнике лимонного оттенка позировала и
участница Comedy Woman Надежда Сысоева. К слову,
бикини этого же цвета примеряла супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина
– певица Валерия.
Напомним, одна воспитывает
младших детей. Звезда разошлась с мужем Ильей Древновым, от которого родила дочерей:
Серафиму, Аграфену и Глафиру. От Гоши Куценко у актрисы есть дочь Полина. Отцом
единственного сына который появился на свет в январе, стал
другой мужчина.