45-летняя артистка позировала на лоне природы – в поле. Мария Порошина поделилась снимком с поклонниками в Instagram.

45-летняя артисткапозировала на лоне природы – в поле. Мария Порошина поделилась снимком споклонниками в Instagram.Многодетная мама и звезда театра икино предстала в лимонном топе и белой юбке. Мария Порошина подчеркнулаприобретенный за лето загар, отдав предпочтение актуальному оттенку.Ранее этим секретом с подписчикамиделилась ЕкатеринаШпица. Девушка утверждала, что светло-желтая палитра превосходнооттеняет бронзовый тон кожи.Подписчики экс-возлюбленой ГошиКуценко по-достоинству оценили кадр и осыпали ее комплиментами. "Мария, Вы очень красивая, нежная, эталонженской красоты!", "Восхитительно прекрасная женщина и актриса!", "Какаякрасота! Мария! Вы прекрасны, вид потрясающий!" – написали фолловерыМарии Порошиной в комментариях.Ранее в поле с подсолнухами сняласьпевица АннаСеменович. А в купальнике лимонного оттенка позировала иучастница Comedy Woman Надежда Сысоева. К слову,бикини этого же цвета примеряла супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина– певица Валерия.Напомним, одна воспитываетмладших детей. Звезда разошлась с мужем Ильей Древновым, от которого родила дочерей:Серафиму, Аграфену и Глафиру. От Гоши Куценко у актрисы есть дочь Полина. Отцомединственного сына который появился на свет в январе, сталдругой мужчина.