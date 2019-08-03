Юбилейная линия лондонского метро приостановлена из-за инцидента на станции Ватерлоо. Пассажирам подземки советуют воспользоваться наземным транспортом.

Юбилейная линия (Jubilee) лондонского метро приостановлена из-за инцидента на станции "Ватерлоо". Пассажирам подземки советуют воспользоваться наземным транспортом, передает ТАСС.По словам очевидцев, на станции раздалось несколько громких хлопков, похожих на выстрелы. В соцсетях пишут, что хлопков было не менее трех.Городские власти сообщают в "Твиттере", что линия не обслуживается, пока расследуется инцидент на станции.В 2017 году террористы атаковали лондонскую подземку, тогда в результате теракта пострадали около 30 человек.